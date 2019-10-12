إصدار 3200 شهادة منشأ يومياً فـي دبـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أظهرت إحصائيات صادرة عن مركز دبي للإحصاء، أن عدد شهادات المنشأ التي تم إصدارها خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 بلغت 390 ألف شهادة، وذلك بمعدل 3223 شهادة منشأ كل يوم عمل خلال الفترة المذكورة، الأمر الذي يشير إلى ريادة غرفة دبي في إصدار شهادات المنشأ على المستوى العالمي.

وتتيح غرفة دبي لأعضائها الاختيار بين طلب شهادة المنشأ الإلكترونية، وشهادة المنشأ الاعتيادية الصادرة للدول التي لا تقبل شهادة المنشأ الإلكترونية، حيث تساهم هذه الخدمة الاستثنائية في توفير الوقت والجهد والموارد للعميل وغرفة دبي، إذ إن الوقت الذي تستغرقه عملية تقديم طلب لشهادة المنشأ الإلكترونية منذ لحظة تقديم الطلب وحتى طباعة الشهادة الإلكترونية لا يتعدى 20 دقيقة، ويمكن أن تصل إلى 12 دقيقة في حين أن تقديم طلب شهادة المنشأ العادية في مقر وفروع الغرفة قد يستغرق أكثر من ساعة.

وتقوم غرفة دبي بتدريب أعضاء الغرف التجارية الخليجية الأخرى، وذلك بحكم كون الغرفة هي المنسق العام لغرفة التجارة الدولية في مجال تسهيل التجارة، ومن هذا المنطلق تقوم بتقديم برامج تدريبية تخص شهادات المنشأ وبطاقات الإدخال المؤقت، ودورات تدريبية إدارية للغرف التي تحتاج إلى ذلك، ومن أبرز غرف التجارة الخليجية التي قامت غرفة دبي بتدريب العاملين لديها، السعودية والبحرين وعمان، كما قامت الغرفة بتقديم التدريب أيضاً للجمارك الخليجية على مستوى دفتر الإدخال المؤقت، بالإضافة إلى تدريب أعضاء في السعودية والبحرين في مجال التجارة الإلكترونية، فدبي أصبحت المرجع لنظرائها الخليجيين، وغرفة دبي تعتبر الغرفة الخليجية الأولى التي انضمت إلى منظومة الإدخال المؤقت للبضائع، وبالتالي بحكم الخبرة وبحكم التمثيل الذي تمثله لغرفة التجارة الدولية أصبحت قادرة على تقديم دورات تدريبية متكاملة لأعضاء الغرف الأخرى.