شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يمنح جائزة نوبل للسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت جائزة «نوبل» للسلام، أمس الجمعة، إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مهندس المصالحة الكبيرة بين بلده وإريتريا المجاورة، وإصلاحات كفيلة بإحداث تغيير عميق في بلده الذي عاش لفترة طويلة تحت حكم الاستبداد. ويأتي منح الجائزة في وقت مناسب لأحمد (43 عاماً) الذي يواجه تصاعداً مثيراً للقلق للعنف بين الإثنيات في بلده التي يفترض أن تشهد انتخابات تشريعية في مايو /‏ أيار 2020.

وأكد آبي أن منحه الجائزة «يشرفه» و«يسعده»، مرحباً «بجائزة منحت إلى إفريقيا». وقال في اتصال هاتفي قصير مع مؤسسة «نوبل» التي بثته على الإنترنت: «أتصور أن القادة الأفارقة الآخرين سيفكرون أنه من الممكن العمل على إجراءات لبناء السلام في قارتنا». وجاءت تصريحاته بعيد تأكيد مكتبه أن إثيوبيا «فخورة كأمة» بالجائزة.

وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النرويجية، بيريت أندرسن: إن الجائزة منحت لآبي تقديراً «لجهوده للتوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخاصة لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة».

وتابعت: إن «لجنة نوبل النرويجية للسلام تأمل أن تعزز جائزة نوبل للسلام موقع رئيس الوزراء الإثيوبي في عمله المهم للسلام والمصالحة»، مؤكدة أنه «اعتراف بجهوده وتشجيع لها في الوقت نفسه»، في تصريح قد يطلق جدلاً حول منح الجائزة قبل تحقيق إنجازات فعلية.

ومنذ وصوله إلى السلطة، في 2018، أطلق آبي تقارباً سريعاً مع إريتريا التي كانت إقليماً إثيوبياً في الماضي.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بذلت جهوداً حثيثة في تحقيق المصالحة التاريخية بين البلدين؛ إذ استضافت في 26 يوليو/‏تموز من العام الماضي، رئيس الوزراء الإثيوبي، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في قمة بأبوظبي، تبعها لقاء تاريخي بإعلان البلدين انتهاء «حالة الحرب» بينهما، ليضعا حداً لعداء استمر نحو 20 عاماً.

وأثار رئيس الوزراء الذي وصف بأنه صاحب رؤية وإصلاحي، والمتحدر من عائلة فقيرة، تفاؤلاً في منطقة من النادر أن تشهد شعوراً من هذا النوع. وقالت لجنة «نوبل للسلام»: إن الجائزة تهدف إلى «الاعتراف بكل الأطراف الفاعلين الذين يعملون من أجل السلام، والمصالحة في إثيوبيا، ومنطقتي شرق وشمال شرقي إفريقيا»، مشيرة إلى جهود أفورقي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس رأى في سبتمبر/‏ أيلول 2018 أن «نسمة أمل تهب على القرن الإفريقي». وعبر، أمس، عن ارتياحه لمنح الجائزة إلى آبي، معتبراً أن المصالحة بين البلدين تغذي الآمال في إحلال «استقرار» في المنطقة. وقال جوتيريس: إن اتفاق السلام «أمن فرصاً جديدة للأمن والاستقرار في المنطقة، وقيادة رئيس الوزراء آبي قدمت نموذجاً للدول الإفريقية، وغيرها التي تسعى إلى تجاوز معوقات الماضي، ووضع مصلحة السكان في المرتبة الأولى».

وأضاف: «كررت أن رياح التغيير تعصف بقوة أكبر في إفريقيا، وآبي أحمد هو أحد الأسباب الرئيسية لذلك». وهنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى الفكي، في تغريدة على «تويتر»، آبي أحمد «على جهوده لبناء السلام، التي منحت العالم أملاً».

داخلياً، عمل آبي على قطيعة مع استبداد أسلافه، وأفرج عن آلاف السجناء السياسيين، وشكل لجنة للمصالحة الوطنية، وألغى الحظر الذي كان مفروضاً على أحزاب سياسية. لكن جهوده تصطدم بعقبات، إذ يشكك البعض بقدرته على تنفيذ وعده تنظيم انتخابات «ديمقراطية» بسبب أعمال العنف التي تمزق البلاد. (أ.ف.ب)