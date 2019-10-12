آمال بـ «صفقة تجارية جزئية» تنعش «وول ستريت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم العالمية، أمس الجمعة، بشكل جماعي لتحقق كافة المؤشرات مكاسب قوية، مدعومة في ذلك بتزايد الآمال في توصل الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى اتفاق جزئي في مفاوضات التجارة التي تجري بينهما في واشنطن، بالإضافة إلى التفاؤل بإمكان توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي على طريقة منظمة لخروج لندن من التكتل، وفي ظل ذلك انتعشت كافة الأسواق، وبخاصة «وول ستريت» التي عوضت بعض خسائرها طوال الأسبوع الماضي.

في بورصة نيويورك، ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة، أمس الجمعة؛ حيث صعد «داو جونز» بنحو 400 نقطة مع آمال إبرام صفقة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقاد قطاع التكنولوجيا مكاسب البورصة الأمريكية مع مكاسب تتجاوز 1% لكل من أسهم فيسبوك وأبل وألفابت.

وتأتي مكاسب «وول ستريت» مع تفاؤل المستثمرين بشأن إمكانية أن تسفر المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين عن تقدم كبير نحو صفقة تجارية.

وكشفت بيانات اقتصادية أمس عن ارتفاع أسعار الواردات في الولايات المتحدة للمرة الأولى في 4 أشهر.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1.2% ليصل إلى مستوى 26815.7 نقطة رابحاً نحو 400 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2% إلى 2972.08 نقطة، وارتفع «ناسداك» التكنولوجي بنحو 1.3% مسجلاً 8051.3 نقطة.

وفي القارة العجوز، تلقت الأسهم الأوروبية الدعم، أمس الجمعة، من تقدم أسهم ساب بعد أن تنحى رئيس الشركة التنفيذي الذي شغل منصبه لفترة طويلة، بينما تحسنت المعنويات أكثر بفعل التعليقات الإيجابية المحيطة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، مع ارتفاع مؤشر الأسهم في فرانكفورت 0.8% ليتصدر قائمة المؤشرات المناظرة.

وقفز سهم ساب الألمانية 7.4% بعد أن نشرت شركة البرمجيات في وقت مبكر عن الموعد المحدد سلسلة قوية من نتائج الربع الثالث، وقالت إن رئيسها التنفيذي بيل مكديرموت سيتخلى عن منصبه بعد توليه رئاسة الشركة لعشر سنوات، ودفعت أسهم ساب مؤشر قطاع التكنولوجيا للارتفاع 2.5% ليلامس ذروة شهرين.

وخالف المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الاتجاه الصعودي، إذ نزل 0.3% في الوقت الذي تلقت فيه أسهم الشركات المعتمدة على التصدير ضربة بعد ارتفاع الجنيه الإسترليني.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية لتغلق عند أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، أمس الجمعة، في الوقت الذي تراجع فيه الين الذي يُعتبر ملاذاً آمناً بفعل آمال بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما تلقت المعنويات أيضاً دفعة بفضل قفزة كبيرة لشركة سفن آند آي هولدنجز، أكبر شركة لإدارة متاجر التجزئة الصغيرة في البلاد، بعد أن أعلنت عن خطة إعادة هيكلة كبيرة.

وصعد المؤشر نيكاي 1.2% إلى 21798.87 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثاني من أكتوبر/‏‏‏‏ تشرين الأول. وفي الأسبوع، صعد المؤشر القياسي 1.8% مسجلاً أول مكسب في ثلاثة أسابيع.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9% إلى 1595.27 نقطة، وهو أيضاً أعلى مستوى إغلاق في أسبوع ونصف الأسبوع.

(وكالات)