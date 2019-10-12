وأضافت الوزارة في بيان "تركيا في حرب مع منظمات إرهابية تشكل تهديدا لأمنها القومي...لا يجب أن يشك أحد في أننا سنرد...على أي خطوات تتخذ ضد ذلك"، بحسب "رويترز".
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوض مسؤولين أمريكيين بصياغة مسودة عقوبات جديدة "كبيرة للغاية" تستهدف تركيا بعد أن شنت العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده سترد على أي عقوبات أمريكية محتملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.