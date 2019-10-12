وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده سترد على أي عقوبات أمريكية محتملة

وأضافت الوزارة في بيان "تركيا في حرب مع منظمات إرهابية تشكل تهديدا لأمنها القومي...لا يجب أن يشك أحد في أننا سنرد...على أي خطوات تتخذ ضد ذلك"، بحسب "رويترز".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوض مسؤولين أمريكيين بصياغة مسودة عقوبات جديدة "كبيرة للغاية" تستهدف تركيا بعد أن شنت العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.