دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بدأت آبل باختبار إمكانيات جديدة في مجال الخصوصية ستتيح للمستخدم أن يمنع المساعد الصوتي سيري من الاحتفاظ بالأوامر الصوتية من أجل تحسين دقة نتائجه.

ظهر الاختبار الجديد ضمن أحدث نسخة من نظم تشغيل أجهزتها الذكية الآيباد والآيفون iOS 13.2 وحتى التلفاز والساعة والماك كونها كلها تدعم سيري.

وعند الدخول إلى الإعدادات – الخصوصية سيكون هناك خيار بحذف سجل التسجيلات والأوامر الصوتية التي خزنها سيري لاستخدامها في تحسين عمله.

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وكانت قد اعترفت آبل أنها تعاقدت مع أشخاص من خارج الشركة للاستماع إلى مقاطع سجلها المساعد سيري من أجل تحسين جودة النتائج, ووعدت بأن تعهد بهذه المهمة إلى موظفيها بدلاً من المتعاقدين وتخفض عدد المقاطع التي تستمع إليها.

وتعرضت آبل إلى موجة انتقادات حادة بسبب هذه التصرفات خاصة أنها لم تعلم المستخدم بأن بعض ما يقوله إلى سيري قد يستمع إليه مراقبين خارجيين بشر لتقييمه.

التدوينة آبل تختبر إتاحة حذف الأوامر الصوتية المسجلة ظهرت أولاً على عالم التقنية.