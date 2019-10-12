شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال المرشحان الرئاسيان التونسيان حول رؤيتهم للأزمة الليبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرقت المناظرة التى تجرى الآن على التليفزيون التونسى بين المرشحين الرئاسيين التونسيين فى جولة الإعادة بين قيس سعيد ونبيل القورى، إلى الأزمة الليبية.

وقال المرشح الرئاسي التونسى قيس سعيّد، إن هناك ضرورة لإيحاد حل للأزمة الليبية، قائلا:"إنه سيحترم قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالشأن الليبي"، مشيرا إلى أنه من حق الشعب الليبي أن يقرر مصيره بنفسه.

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وفى نفس الإطار أكد المرشح الرئاسي التونسى نبيل القروي، أهمية إيجاد حل سياسى عاجل للأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه سيعمل مع جميع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حل سياسي.