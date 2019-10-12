شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال المرشحان الرئاسيان التونسيان حول رؤيتهم للأزمة الليبية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرقت المناظرة التى تجرى الآن على التليفزيون التونسى بين المرشحين الرئاسيين التونسيين فى جولة الإعادة بين قيس سعيد ونبيل القورى، إلى الأزمة الليبية.
وقال المرشح الرئاسي التونسى قيس سعيّد، إن هناك ضرورة لإيحاد حل للأزمة الليبية، قائلا:"إنه سيحترم قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالشأن الليبي"، مشيرا إلى أنه من حق الشعب الليبي أن يقرر مصيره بنفسه.
وفى نفس الإطار أكد المرشح الرئاسي التونسى نبيل القروي، أهمية إيجاد حل سياسى عاجل للأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه سيعمل مع جميع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حل سياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال المرشحان الرئاسيان التونسيان حول رؤيتهم للأزمة الليبية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.