حزب يدعو إلى التصويت بـ"ورقة بيضاء" في إعادة "رئاسية" تونس

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أفادت وكالة الأنباء التونسية، إن الحزب دعا إلى ضرورة المشاركة بقوة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لتوجيه رسالة عبر صناديق الاقتراع تؤكد الالتزام بموجبات العملية السياسية، حسب تعبيره.
هذا ومن المنتظر أن تنطلق انتخابات الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس يوم الـ 13 من الشهر الجاري، والتي تدور المنافسة فيها بين المرشح المستقل قيس سعيد ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.
وقضت محكمة التعقيب في وقت سابق بقبول مطلب الإفراج عن نبيل القروي ونقض قرار دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في تونس وإرجاع الملف لقاضي التحقيق.
© Sputnik . MARIAM GADERA
قال رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" المحلية، "إن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة سيُجرى في موعده المقرر يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري"، مؤكدا أن "الصمت الإنتخابي يومي السبت والأحد 12 و13 من نفس الشهر،.فيما تنطلق يوم غد الخميس 3 أكتوبر الحملة الانتخابية للدور الثاني لهذا الإستحقاق المبكر.
وأضاف نبيل بفون، "أن الهيئة قامت بكل ما يلزم لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، إلا أنهم لم يتوقعوا إيقاف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية".
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