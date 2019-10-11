قتيلان بقصف كردي في جنوب تركيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قتل شخصان، اليوم، جنوب تركيا، إثر سقوط قذائف مصدرها سوريا، ما يرفع القتلى لثمانية مدنيين في البلاد منذ بدء الهجوم التركي على شمال سوريا، وفق وسائل الإعلام.

وقالت وسائل إعلام تركية رسمية، إن القذائف أطلقت من سوريا وسقطت على منزل في منطقة سوروج، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وتقع سوروج قبالة بلدة كوباني "عين العرب" التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، وأمس الخميس، قتل ستة مدنيين بينهم طفل وفتاة وأصيب العشرات في قصف طاول مناطق تركية حدودية.

فيما يستمر الهجوم التركي في شمال شرق سوريا، منذ أمس الأول الأربعاء، فيما اصيب صحفيان تركيان بجروح طفيفة، اليوم، بسقوط قذيفة على مقهى في اقليم نصيبين الحدودي في محافظة ماردين.