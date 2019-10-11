واشنطن: الهجوم التركي على سوريا يقوض استقرار المنطقة.. ولن نتخلى عن الأكراد

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجمعة، إدانة بلاده للهجوم التركي على شمال شرقي سوريا.

وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي، أن «الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا يقوض استقرار المنطقة».

وتابع: «الولايات المتحدة لن تتخلى عن الأكراد».

وتشن تركيا منذ الأربعاء هجوما في سوريا ضد القوات الكردية التي كانت رأس الحربة في التصدي لداعش.

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وأثار الهجوم استياء دوليا في ظل خشية دول عدة من عودة التنظيم الإرهابي.

وتوالت الإدانات الغربية والعربية للهجوم الذي انطلق بغطاء جوي، مستهدفاً عدة نقاط وبلدات شمال شرقي سوريا.

وحذرت الدول والمنظمات الدولية من تداعيات العدوان التركي على المنطقة واستقرارها، فضلاً عن مساهمته في مفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد التي مزقتها الحرب.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن العدوان التركي على شمال سوريا أسفر عن نزوح نحو 100 ألف شخص من منازلهم حتى الآن، كما أدى الهجوم إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.