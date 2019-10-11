شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يزور إيران بعد طلب أمريكى للوساطة بين الرياض وطهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولان حكوميان، اليوم الجمعة ،إن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان سيتوجه إلى طهران بعد أسابيع من طلب الولايات المتحدة وساطته بين السعودية وإيران.

وأكد مسؤول كبير فى مكتب خان وآخر فى وزارة الخارجية أن من المقرر أن يزور خان إيران جارة بلاده فى مطلع الأسبوع. ولم يتضح بعد ما إذا كان خان قد وافق على القيام بدور الوسيط.

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وقال المسؤول بمكتب خان "رئيس الوزراء يتوجه إلى إيران غدا أو الأحد على الأرجح، وتحدث المسؤولان لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرا لأن وزارة الخارجية لم تصدر إعلانا رسميا بعد.