شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات التونسية: 6 .3% نسبة المشاركة فى الجولة الرئاسية الثانية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة الإقبال على التصويت فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بالخارج بلغت حتى اليوم 6ر3 بالمائة.

وقال بفون -خلال مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم الجمعة- إن إجمالى عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت فى مختلف الهيئات الفرعية بالخارج بلغ 13 ألفًا و903 ناخبين من أصل حوالى 386 ألف ناخب.

وأشار إلى أن عملية الاقتراع التى انطلقت اليوم ستتواصل حتى بعد غد الأحد، موضحًا أن أولى مكاتب الاقتراع التى ستشهد عمليات الفرز فى الخارج هى المكاتب الموجودة فى أستراليا وشرق آسيا.