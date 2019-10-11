جهات سورية كردية تعلن دعمها عملية "نبع السلام"

أنقرة / عمر قوبران/ الخليج 365

أعلن كل من "جبهة العمل الوطني لأكراد سوريا"، و"تجمع السوريون الأكراد الأحرار"، دعمهما لعملية "نبع السلام" التي أطلقتها القوات التركية والجيش الوطني السوري شرقي نهر الفرات.

جاء ذلك في بيان مكتوب صادر عن جبهة العمل الوطني لأكراد سوريا، والجالية السورية الكردية الحرة، بشأن العملية العسكرية شمالي سوريا.

وقال البيان "ندعم عملية نبع السلام العسكرية لأنها شعلة أمل لشعبنا، للخلاص من امتدادات تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في سوريا".

وأكد أن تنظيم "بي كا كا-ي ب ك" الإرهابي يمارس الظلم في حق الشعب السوري من العرب والأكراد بمساندة ودعم من النظام السوري.

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وأضاف أن التنظيم الإرهابي يجند الأطفال والشبان في صفوفه تحقيقا لغايات خبيثة في المنطقة، مشيرا أنهم أجبروا عديد من السكان على ترك منازلهم في المدن التي احتلوها.

وأشار إلى اعتقال التنظيم لكثير من الأكراد وممارسته لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.