إدلب.. آلاف السوريين يتظاهرون تأييدا لعلمية "نبع السلام"

إدلب/ الخليج 365

شهدت عدة مناطق بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، مظاهرات مؤيدة لعملية "نبع السلام" التي أطلقها القوات التركية والجيش الوطني السوري شرقي نهر الفرات.

وأفاد مراسل الخليج 365، الجمعة، أن آلاف المدنيين السوريين نظموا مظاهرات في مدن إدلب، ومعرة النعمان، وبنش، وعدد من القرى تأييدا للعملية العسكرية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات باللغتين العربية والتركية من قبيل "مثلما داعش لا يمثل الإسلام، فإن تنظيم بي كا كا/ ي ب ك لا يمثل الأكراد"، و"من أجل السلام انطلقت عملية نبع السلام".

وقال المتظاهر نزار حمود، للأناضول، "نبعث تحية إلى الجيش الوطني السوري من إدلب، الأكراد هم أشقاؤنا، وشعبنا وأهلنا".

Advertisements

وأضاف أنهم نظموا تظاهرتهم "من أجل إظهار دعمهم لعملية نبع السلام، لأنها تمثل كل إنسان حر وشريف".

وانتقد "حمود" صمت العالم حيال جرائم نظام بشار الأسد التي ينفذها ضد الشعب السوري.

من جانبه قال المتظاهر "أحمد هوجا"، إن العدد الكبير من المتظاهرين تجمع من أجل التنديد بالجهود الرامية لتقسيم سوريا، ولدعم عملية "نبع السلام".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.