"داعش" الإرهابي يتبنى تفجير القامشلي السورية

أقجة قلعة/ الخليج 365
تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، الجمعة، تفجيرا وقع في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.
وذكر موقع "أعماق" التابع لـ"داعش" أن التنظيم فجر سيارة مفخخة الجمعة، أمام مركز أمني في حي الغربي بمدينة قامشلي.
وزعم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وداعميه، منذ وقوع التفجير في وقت سابق الجمعة، أن تركيا تقف خلفه.
وانفجرت سيارة مفخخة في الأحياء الغربية من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، مخلّفة ضحايا مدنيين بين قتلى وجرحى، حيث سارع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي باتهام تركيا، بقصف المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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