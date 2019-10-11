استشهاد 8 مدنيين بقصف لإرهابيي "بي كا كا" على نصيبين التركية

مادرين/ الخليج 365

استشهد 8 مدنيين أتراك، الجمعة، في قصف نفذه إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا"، على أحياء سكنية بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا، المحاذية للحدود مع سوريا.

وأفاد بيان صادر عن ولاية مادرين، أن قصفا بقذائف هاون وقذائف صاروخية من المناطق التي يحتلها التنظيم الإرهابي في الجانب السوري، استهدف أحياء سكنية في مدينة نصيبين.

وأضاف البيان، أن القصف أسفر عن استشهاد 8 مدنيين وإصابة 35 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات في مدينتي نصيبين وماردين.

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وقدّم البيان الصادر عن الولاية تعازيه لشهداء الهجوم الإرهابي، وأمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.