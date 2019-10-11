محامي سوري كردي: "ي ب ك" الإرهابي اضطهد الأكراد في مختلف المجالات

شانلي أورفة/ مسلم أتغو/ الخليج 365

قال رديف مصطفى، أحد المحامين السوريين الأكراد، إن تنظيم "ي ب ك" الإرهابي اضطهد الأكراد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، متمنيا نجاح عملية نبع السلام في القضاء على الإرهاب في سوريا.

وأوضح مصطفى في حديث للأناضول، الجمعة، أنه من السوريين الأكراد الذين تعرضوا لمختلف صور القمع من التنظيم الإرهابي بما في ذلك التهجير.

وأضاف أن تنظيم "بي كا كا- ي ب ك" الإرهابي يرغب في خلق عداوة بين الأكراد وباقي الفئات السوريين، إضافة إلى العداوة مع تركيا.

وقال مصطفى" إن تنظيم "بي كا كا- ي ب ك" اضطهد الأكراد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، واستخدم الأطفال والشبان في تجنيدهم في معاركهم".

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وتابع أن "التنظيم الإرهابي يتحدث عن الديمقراطية ويقوم بظلم الشعب الكردي، وتهجيره إلى تركيا ومختلف البلدان، إضافة إلى خلق العداوة بين الأكراد والعرب والتركمان في المنطقة".

وأعرب مصطفى عن تمنياته بنجاح عملية "نبع السلام" في تطهير المنطقة من الإرهابيين، مشددا على أن الأكراد جزء من الشعب السوري.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.