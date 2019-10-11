"نبع السلام".. تحرير قرية "حلاوة" بتل أبيض من الإرهابيين

تل أبيض/ الخليج 365

حررت القوات المشاركة بعملية "نبع السلام"، الجمعة، قرية "حلاوة" بمدينة تل أبيض، شرق نهر الفرات بسوريا، من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".

وتم تحرير القرية الواقعة جنوب شرقي تل أبيض المتاخمة للحدود التركية، في إطار العملية التي أطلقها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري.

وبذلك يرتفع عدد القرى المحررة من قبضة إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" شرق الفرات، إلى 14 قرية في اليوم الثالث من العملية العسكرية.

وفي وقت سابق الجمعة، حررت القوات المشاركة في العملية العسكرية، قريتين جديدتين في منطقة "رأس العين" من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

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وأفاد مراسل الخليج 365، أن قوات "نبع السلام" حررت قريتي "تل حلف" و"أصفر نجار" في "رأس العين"، من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا".

ويواصل الجيش الوطني السوري اتخاذ التدابير الأمنية في هذه القرى، وأعمال البحث والتمشيط.

والأربعاء، أطلق الجيشان التركي والوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، ولإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.