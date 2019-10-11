"ي ب ك" الإرهابية تستخدم الحدائق لإطلاق قذائف على تركيا

القامشلي (سوريا)/ محمد مستو/ الخليج 365

نشرت وسائل تواصل اجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو يظهر عناصر تنظيم "بي كا كا- ي ب ك" الإرهابي أثناء إطلاقهم قذائف هاون من حديقة عامة شمالي سوريا، باتجاه أحياء مدنية تركية.

وأظهر المقطع المصور عناصر إرهابية تطلق قذائف الهاون من الحديقة العامة في مدينة "القامشلي" باتجاه مدينة "نصيبين" في ولاية ماردين التركية.

كما يظهر في الفيديو بعض العناصر الإرهابية مرتدين زيًا مدنيًا، ويتحدثون اللغة الكردية وبلهجة أكراد القامشلي.

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وسبق أن نشرت وكالة الخليج 365 خبرا الأربعاء، حول مغادرة العناصر الإرهابية لمواقعهم العسكرية والتخفي في منازل المدنيين.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ومنذ بدء العملية، بلغ عدد الشهداء المدنيين 9، فيما أصيب 71 شخصًا في ولايتي شانلي أورفة وماردين التركيتين.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، ولإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.