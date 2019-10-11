انتحار وافد ووفاة آخر في المجاردة

صحيفة الخليج الالكترونية

شهدت محافظة المجاردة، حادثين مختلفين لوفاة وافدين أحدهما سوداني والآخر أفغاني.

وتوفي السوداني منتحرًا شنقًا في مركز عبس بالمحافظة خلال الأسبوع الماضي، وذلك دون وجود طرف آخر أو شبهة جنائية؛ فتم تسليم الجثة ودفنه.

أما الحادث الثاني، فهي لمقيم أفغاني يعمل فوالًا في عقده الخامس، حيث عثرت الجهات الأمنية على جثته في مقر سكنه وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى المجاردة.

وتنتظر الجهات الأمنية، تقرير الطب الشرعي في وفاته، في الوقت الذي تتردد في أنباء عن خلافات له مع عدد من أبناء جلدته.