اقتحام مجلس النواب اللبناني من قبل نشطاء... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لناشطين من "حزب سبعة"، وهم يدخلون إلى قاعة مجلس النواب، حيث تدخل حرس المجلس، واعتقل بعضهم وأجبر البعض الآخر على الخروج.

من جانبها أصدرت قيادة شرطة مجلس النواب بيانا أوضحت فيه أن "بعض الأفراد المندسين بين مجموعة من المتدربين والإعلاميين الحائزين على إذن للدخول إلى قاعة المجلس، قاموا بأعمال شغب وإطلاق هتافات داخل القاعة العامة حيث تم توقيفهم وإخراجهم من القاعة من قبل عناصر الشرطة".

وفي وقت سابق شدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن "اللبنانيين من حقهم ألا يصدقونا ويرفضوا التضحية"، موضحاً أن "هناك إجماعا على الورقة الاقتصادية التي اتفق عليها في اجتماع بعبدا وأكثر شخص يذكر بها هو رئيس مجلس النواب نبيه بري ونقوم بجهد مشترك للخروج بورقة موحدة وهناك أفكار كثيرة يوافق عليها الفرقاء ونرى الحكومة تجتمع وبكثافة واللجان تجتمع وبكثافة ومنذ قليل صدر بيان لتيار "المستقبل" نؤيده بشكل كامل".

ويواجه لبنان، أحد أكثر الدول المثقلة بالديون في العالم، متاعب مالية مرتبطة بتباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال التي يحتاجها لتلبية الاحتياجات المالية للحكومة والاقتصاد المعتمد على الاستيراد، كما يلقى النمو المنخفض على مدى سنوات بثقله أيضا.