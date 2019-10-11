مصر... هبوط اضطراري لطائرة ونجاة ركابها بالكامل

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني المصري أن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول تعرضت اليوم لهبوط اضطراري في البحر على بعد 65 ميلا شمال بورسعيد أثناء عودتها من إحدى حفارات البترول متجهة إلى مدينه بورسعيد وعلى متنها 3 ركاب أجانب واثنين من أفراد طاقم الطائرة وهم جميعا بخير، وفق صحيفة "الأهرام" المصرية.

وقد تم إرسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث وانتشال ركاب الطائرة وإسعافهم وتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الواقعة.