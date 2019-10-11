دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة أوبر تستحوذ على شركة توصيل البقالة الناشئة Cornershop

أعنلت عملاق النقل التشاركي أوبر اليوم الجمعة عن استحواذها على غالبية أسهم شركة CornerShop الناشئة المتخصصة في توصيل البقالة بما يشمل الخضروات والفاكهة، حيث توفر الشركة خدماتها حالياً في كل من الصين والمكسيك والبيرو ومدينة تورينتو الكندية.

ووفقاً لبيان الشركة من المتوقع أن يتم إنهاء الإجراءات وإغلاق ملف الصفقة في بداية العام القادم 2002، ومن جانبه عقب المدير التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهي على هذه الصفقة موجهاً كلامه لجمهور عملاء أوبر بانهم سيكونوا في القريب العاجل قادرين على طلب منتجات البقالة من أوبر بجانب الخدمات الأخرى التي توفرها الشركة.

حيث تسعى أوبر منذ مدة ليست بالقصيرة إلى خلق منظومة خدماتية متكاملة عبر توسيع نطاق عملها وزيادة حجم الاستحواذات وتوفير خدمات متنوعة لعملائها بغرض الوصول لرؤية الشركة والتي عبرها عنا خسروشاهي بتوفير منصة خدماتية تلبي الاحتياجات اليومية للمستهلك.

والجدير بالذكر أن أوبر لن تحدث تغييراً على اسم CornerShop عند إنهاء صفقة الاستحواذ، وستدعها تمارس عملها في مناطق تواجدها بعلامتها التجارية الحالية تحت اشراف مجلس إدارتها الذي يتكون بممثلين غالبيتهم من أوبر.

ولم يذكر نص الإعلان عن الاستحواذ المبلغ الذي اتفق عليه لإتمام هذه الصفقة، مع توقع أن يكون المبلغ كبير نسبياً في ظل سعي سابق من المنافس الشرس وولمارت للاستحواذ عليها.

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المصدر

Uber

التدوينة شركة أوبر تستحوذ على شركة توصيل البقالة الناشئة Cornershop ظهرت أولاً على عالم التقنية.