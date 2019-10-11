دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أنغامي تتعاون مع سناب شات للترويج لمواهب المنطقة حول العالم

© Tech World قدمت بواسطة أنغامي سناب شات

تعاونت أنغامي مع سناب شات بهدف الترويج للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجمهور حول العالم.

وقعت أنغامي، خدمة الموسيقى حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية تعاون مع سناب شات تهدف للترويج للمواهب الغنائية في العالم العربي والمنطقة لكافة الجمهور حول العالم. حيث ستشهد هذه الشراكة بدء ظهور الأغاني ومقاطع الموسيقى العربية والأجنبية التي توفرها أنغامي ضمن عدسات الواقع المعزز على تطبيق سناب شات.

ستبدأ عدسة الموسيقى الجديدة بالظهور للمستخدمين بداية من المنطقة، وستضم معها أغنية الفنانة أصيل حميم “سر الحياة” ذائعة الصيت.

وبعد هذه الخطوة، قال إيلي أبو صالح، نائب رئيس أنغامي في منطقة مجلس التعاون الخليجي: “في سبيل تعزيز مهمتنا لتطوير المواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومشاركتها مع العالم، نتعاون مع سناب شات لأول مرة لتوزيع مقاطع الموسيقى من مواهب المنطقة ضمن عدسات الواقع المعزز ذات التجربة الفريدة. فمع سناب شات، نستطيع زيادة الاهتمام بالموسيقى، ما يساعد الفنانين على إيصال أغانيهم للمزيد من المستخدمين حول العالم.”

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كانت أنغامي وسناب شات قد تعاونتا مسبقًا لإتاحة الفرصة لمستخدمي الخدمة الموسيقية لمشاركة أغانيهم المفضلة على قصصهم بسناب شات ضمن ميزة StoryKit، كما تم إتاحة الفرصة لهم باستخدام رموز Bitmoji التعبيرية ضمن خدمة المحادثة الخاصة بأنغامي.

يُمكن الحصول على العدسة الجديدة بمسح الرمز الموجود بالصورة التالية:

التدوينة أنغامي تتعاون مع سناب شات للترويج لمواهب المنطقة حول العالم ظهرت أولاً على عالم التقنية.