شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى فى اعتداء للمستوطنين خلال قطفه الزيتون جنوب غرب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مواطن فلسطينى، اليوم الجمعة، إثر اعتداء مستوطنين عليه خلال قطفه ثمار الزيتون، فى قرية تل جنوب غرب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مجموعة من إسرائيليى مستوطنة "جلعاد زوهر" المقامة عنوة على أراضى المواطنين فى قريتى تل وصرّة، هاجمت المواطنين أثناء تواجدهم فى أراضيهم لقطف الزيتون؛ ما أدى لإصابة المواطن عيسى حامد صالح رمضان (55 عاما)، بكسر فى يده اليمنى، نقل إثرها للمستشفى.

يذكر أن الأمن الإسرائيلى كان قد اعترف بارتفاع مقلق فى عمليات "الإرهاب اليهودي" خلال العام المنصرم بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذى سبقه.

ووفق المعطيات التى نشرتها مواقع إعلام إسرائيلية، نقلا عن الأمن الإسرائيلي، نُفِذَت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدى جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".

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وتمثلت مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.

وفى عام 2017، نفذت الجماعات المتطرفة 200 اعتداء مقارنة بعشر اعتداء فى العام 2016 مما يعكس ارتفاعا كبيرا فى عمليات الإرهاب اليهودي.

وقال الأمن الإسرائيلى الذى نشر المعطيات فى ضوء انتقادات توجهها له جماعات متطرفة تتهمه باستخدام وسائل غير قانونية مع المعتقلين اليهود، إن الأمن شدد من قبضته على هذه الجماعات بعد حادثة إحراق عائلة فلسطينية تدعى "الدوابشة" قرب نابلس، إلا أن المتطرفين اليهود ازدادوا جرأة وعنفا فى اعتداءاتهم بسبب الإفراج عن الذين يتم اعتقالهم على خلفية الاعتداء على الفلسطينيين.

واعتقل الأمن الإسرائيلى فى أكتوبر الماضى مستوطنين متطرفين متهمين بقتل امرأة فلسطينية بحجر جنوب نابلس، الأمر الذى واجه استنكارا من الجماعات اليهودية المتطرفة.