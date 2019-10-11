شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي‬⁩ 163 مركبة من نوع لينكون «Continental» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والإستثمار استدعاء 163 مركبة من نوع لينكون “Continental” موديل 2017 – 2019 ، وذلك من خلال نشر تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”.

كما أوضحت أن الاستدعاء لوجود خلل في قفل الباب الإلكتروني قد يؤدي إلى احتمالية فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء تحرك المركبة مما يزيد من خطر الإصابة.

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مشيرةً إلى أهمية التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة أو من خلال زيارةالموقع.