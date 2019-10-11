الان تتابع "أبل" تبيع منتجات من "مايكروسوفت" في متاجرها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
بدأت شركة “أبل” بيع وحدات التحكم اللاسلكية المخصصة لألعاب “إكس بوكس” المنتج من قبل “مايكروسوفت”، التي تتوافق مع بعض أجهزة iOS.
ويشير الخبراء في “أبل” إلى أن وحدات التحكم الخاصة بـ”مايكروسوفت” ستتمكن من العمل مع أجهزة “آيفون” و”آيباد” و”أبل تي في” المزودة بأنظمة iOS 13 الحديثة.
يذكر أن “أبل” خلال حدثها الخاص بإعلان الجيل الجديد من هواتف آيفون، أعلنت أخيرا إطلاق خدمة بث الألعاب “أبل أوركيد”.
وقالت إن خدمة “أبل أوركيد” توفر ألعابا لا يمكن العثور عليها في أي منصة أخرى أو خدمة اشتراك في الأجهزة المحمولة. وستكون الخدمة جزءا من متجر آب ستور، وذلك ضمن تبويب جديد.
ووعدت “أبل” بإضافة ألعاب جديدة كل شهر، كما سيتضمن تبويب الخدمة توصيات، وتشويقات للألعاب، إضافة إلى إرشادات للألعاب، ونظرات أولية عليها.
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