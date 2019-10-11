الان تتابع "كل نساء الرئيس".. قصص 43 امرأة يتهمن ترامب بالتحرش الجنسي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
تحت عنوان “كل نساء الرئيس: دونالد ترمب وصناعة المفترس”، يصدر قريبا في أمريكا كتاب يوثق قصص 43 امرأة يقلن إنهن تعرضن لتحرش جنسي من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
الكتاب من تأليف باري ليفين ومونيك الفايزي، ويصدر في 22 من أكتوبر الأول الجاري.
يكشف الكتاب قصص 43 امرأة كنّ ضحية سلوك غير لائق من ترمب “من بينهن 26 حادثة تضمنت اتصالا جنسيا غير مرغوب حسب الكتاب.
لا يوثق الكتاب جميع قصص النساء اللاتي ادعين تعرضهن لتحرش جنسي من ترمب، فهناك 24 امرأة أخرى كنّ قد أعلنّ سابقا أن ترمب ارتكب اعتداء ذا طابع جنسي بحقهن، أو حاول الاقتراب منهن جنسيا بشكل غير مرغوب.
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