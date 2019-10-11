العاهل المغربي يدعو البنوك الوطنية للمشاركة في التمنية

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انتقد العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال خطاب ألقاه، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، انتقد القطاع البنكي في البلاد، وقال إنه "لا يزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون"؛ حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأشار محمد السادس إلى "صعوبة حصول المقاولين الشباب على القروض (البنكية)، وضعف مواكبة الخريجين (من الجامعات والمعاهد)، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة".
وبحسب العاهل المغربي، فإنه "من الصعب تغيير بعض العقليات البنكية"، داعيا إلى "ضرورة تغيير العقليات الإدارية، ووضع حد لبعض التصرفات، التي تعيق التنمية والاستثمار".
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وفي سياق آخر، شدد العاهل المغربي على أن "هذه السنة التشريعية يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية (التشريعية) الحالية، وبذلك، فهي بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات".
وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد المغربي يواجه مخاطر محلية وخارجية كبيرة، بالتزامن مع تباطؤ النمو في 2018 إلى 3 بالمئة من 4.1 بالمئة في 2017.
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