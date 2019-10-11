الجيش التركي والفصائل الموالية له يسيطرون على 4 قرى شمال الحسكة والرقة

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قال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة: إن الجيش التركي وبمساندة الميليشيات الإرهابية "التركمانية" و"الإخوانية" المنضوية تحت ما يسمى "الجيش الوطني السوري" تمكن من السيطرة مجدداً على كامل قرية تل حلف الأثري جنوب غرب رأس العين وصولاً إلى مركز حبوب القرية باتجاه قرية تل الأرقم الحدودية حيث نصبت القوات المهاجمة حاجز لها في المنطقة.

وأضاف المراسل: إن التركي والتابعين له تمكنوا من السيطرة على قرية الناصرية جنوب رأس العين على الطريق الواصل إلى بلدة المناجير بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم " قسد".

وتابع المراسل: إن تنظيم " قسد" أعلن مساء الجمعة عن استهداف جيش الاحتلال التركي سجن جيركين في القامشلي للمرة الثانية والذي يحتجز بداخله إرهابيو من تنظيم "داعش" لافتاً إلى أن قذائف المدفعية التركية حققت إصابات مباشرة داخل السجن، متهما الجيش التركي بمحاولة إحداث ثغرات في بناء السجن ليمكن مسلحي "داعش" من الهرب عبرها.

ونقل المراسل عن مصادر ميدانية تأكيدها " أن الجيش التركي قصف مواقع تنظيم "قسد" بالمدفعية الثقيلة في بلدة هيمو شمال غرب مدينة القامشلي ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف التنظيم.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر محلية في الرقة تأكيدها أن الجيش التركي والميليشيات المسلحة المتحالفة معه سيطروا على قرية حلاوة جنوب شرق مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، وعلى قرية محربل قرب مدينة تل أبيض على الحدود السورية _التركية، بريف الرقة الشمالي.