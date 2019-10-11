- 1/2
- 2/2
© AFP 2019 / GEORGE OURFALIAN
وأضاف المراسل: إن التركي والتابعين له تمكنوا من السيطرة على قرية الناصرية جنوب رأس العين على الطريق الواصل إلى بلدة المناجير بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم " قسد".
وتابع المراسل: إن تنظيم " قسد" أعلن مساء الجمعة عن استهداف جيش الاحتلال التركي سجن جيركين في القامشلي للمرة الثانية والذي يحتجز بداخله إرهابيو من تنظيم "داعش" لافتاً إلى أن قذائف المدفعية التركية حققت إصابات مباشرة داخل السجن، متهما الجيش التركي بمحاولة إحداث ثغرات في بناء السجن ليمكن مسلحي "داعش" من الهرب عبرها.
ونقل المراسل عن مصادر ميدانية تأكيدها " أن الجيش التركي قصف مواقع تنظيم "قسد" بالمدفعية الثقيلة في بلدة هيمو شمال غرب مدينة القامشلي ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف التنظيم.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر محلية في الرقة تأكيدها أن الجيش التركي والميليشيات المسلحة المتحالفة معه سيطروا على قرية حلاوة جنوب شرق مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، وعلى قرية محربل قرب مدينة تل أبيض على الحدود السورية _التركية، بريف الرقة الشمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التركي والفصائل الموالية له يسيطرون على 4 قرى شمال الحسكة والرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.