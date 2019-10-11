رئيس حزب سوداني يستبعد استقرار بلاده

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وأضاف الجزولي لـصحيفة "الانتباهة" أنه من الصعب مرور الفترة الانتقالية الحالية في ظل فقدان العدالة والحرية والقانون تحت قيادة "قوى الحرية والتغيير".
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في سياق آخر، قال السفير طارق كردي، رئيس تجمع السودانيين في المنظمات الدولية، في وقت سابق، إن هناك "عقبات كبيرة" تنتظر الحكومة السودانية المقبلة التي يترأسها، عبد الله حمدوك.
وأشار كردي في اتصال مع "سبوتنيك" إلى أن تأخر تشكيل الحكومة هو "ظاهرة جيدة"، تؤكد إصرار رئيس الوزراء على التدقيق في ملفات كل مرشح، بما يتوافق مع أهداف الثورة، وتلك الخطوة تعد أول مراحل الديمقراطية التي حرمت منها البلاد 3 عقود مضت.
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