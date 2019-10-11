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البنتاغون ينشر ثلاثة آلاف جندي إضافي في السعودية

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اسماء السيد - واشنطن: وافق وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر على نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية، ضمنها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" في ، وفق بيان للبنتاغون الجمعة.

وافاد البيان "وافق مارك إسبر على نشر قوات أميركية إضافية" في السعودية، موضحا أن "هذا يمثل ثلاثة آلاف جندي اضافي تم التمديد لهم أو السماح لهم (بالانتشار) في الشهر الماضي".

ونهاية ايلول/سبتمبر، اعلنت الولايات المتحدة ارسال مئتي جندي الى السعودية في اول انتشار مماثل منذ انسحاب القوات الاميركية في 2003.

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واضاف البيان ان إسبر "ابلغ ولي العهد السعودي وزير الدفاع هذا الصباح بنشر القوات الاضافية لضمان وتعزيز الدفاع عن السعودية".

وتضم المعدات العسكرية ايضا منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ.

وتأتي الخطوة الاميركية مع استمرار التوتر في الخليج.

وتعرضت ناقلة نفط إيرانية الجمعة لضربتين يشتبه بأنهما صاروخيتان قبالة سواحل السعودية، وفق الشركة المالكة لها، في أول استهداف لسفينة تابعة للجمهورية الإسلامية منذ سلسلة هجمات شهدتها منطقة الخليج وحمّلت واشنطن طهران مسؤوليتها.

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