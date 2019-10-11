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المحكمة الإدارية التونسية ترفض طلب تأجيل الجولة الرئاسية الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت المحكمة الادارية التونسية، اليوم الجمعة، برفض طلب تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الذى تقدمت به هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسى نبيل القروي.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل، ويتنافس فيها القروى مع أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد.

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وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى جرت فى الخامس عشر من سبتمبر الماضى أسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذى حصد نسبة 6ر15% من أصوات الناخبين ، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

ووفقا للنظام الانتخابى فى البلاد فإنه حال فشل أى مرشح فى الحصول على الأغلبية اللازمة فى الجولة الأولى، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

 

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