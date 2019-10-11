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تنظيم داعش الإرهابى يعلن مسئوليته عن تفجير سيارة بمدينة القامشلى السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تنظيم داعش، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة فى مدينة القامشلى السورية مشيرا إلى أنه استهدف مسلحين أكرادا.

وقال التنظيم فى تقرير نشرته وكالة أعماق للأنباء التابعة له إن مقاتلين من داعش فجروا السيارة التى كانت متوقفة قرب موقع أمنى كردى فى المدينة.

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كانت قوى الأمن الداخلى التابعة للإدارة التى يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا قالت فى وقت سابق إن سيارة ملغومة انفجرت فى القامشلى اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة تسعة آخرين.

 

 

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