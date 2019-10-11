شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى: العدوان التركى يمكن أن تحمل تداعيات جديدة على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب "إن العملية العسكرية التى تقودها تركيا على الحدود التركية - السورية، يمكن أن تحمل تداعيات على لبنان كونه يأوى عددا كبيرا من اللاجئين السوريين".

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع اللبنانى اليوم الجمعة لسفير الاتحاد الأوروبى لدى لبنان رالف طراف، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة فى لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، لا سيما العملية العسكرية التركية.

كما تطرقت المناقشات بين وزير الدفاع وسفير الاتحاد الأوروبى إلى الأوضاع على الحدود الشمالية الشرقية للبنان (مع سوريا)، حيث أشار الوزير بو صعب إلى أن القوات المسلحة اللبنانية بذلت جهودا كبيرة فى سبيل ضبط هذه الحدود وإحكام السيطرة عليها.

Advertisements

وأكد أنه يتابع بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبنانى مسار إغلاق ما تبقى من ثغرات حدودية محددة ومعروفة يتم استغلالها بين الحين والآخر من قبل بعض المهربين، لافتا إلى أنه وجه الجيش لاتخاذ كافة التدابير الميدانية المتاحة لمعالجة هذا الموضوع بشكل نهائى وتام، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع فى هذا الشأن.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبى استعداد أوروبا لتقديم الدعم للجيش اللبنانى للمضى قدما فى هذه الجهود؛ بما يعزز الأمن والاستقرار فى البلاد.