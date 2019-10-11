شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يتلقى دعوة لزيارة جوبا الاثنين المقبل لحضور افتتاح مفاوضات السلام السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، دعوة رسمية من رئيس جنوب السودان سلفاكيرميارديت، لزيارة مدينة جوبا يوم الاثنين المقبل لحضور مراسم افتتاح جلسات "مفاوضات السلام" السودانية.

وذكر مجلس السيادة الانتقالى فى السودان أن الدعوة سلمها مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك، خلال استقبال البرهان له اليوم الجمعة.

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ومن المقرر أن تنطلق مفاوضات السلام بين السلطات السودانية، من جهة، و "الجبهة الثورية" السودانية (التى تضم عددا من الحركات المسلحة والكيانات السياسية)، و "الحركة الشعبية – شمال - جناح عبد العزيز الحلو"، من جهة أخرى، فى جوبا يوم الأثنين.

ووقعت الحركات المسلحة والحكومة السودانية فى 11 سبتمبر الماضي، اتفاق مبادئ فى جوبا، لوضع أسس مفاوضات السلام، وإجراءات بناء الثقة.