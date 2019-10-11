شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا الديمقراطية: هروب إرهابيين من سجن بالقامشلى بعد العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول فى وحدة الإعلام العسكرى بقوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد، إن 5 إرهابيين تمكنوا من الهروب من سجن بشمال شرق سوريا، اليوم الجمعة بعد قصف تركى لموقع قريب. وأضاف مروان قامشلو أن الخمسة فروا من سجن فى مدينة القامشلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا الديمقراطية: هروب إرهابيين من سجن بالقامشلى بعد العدوان التركى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.