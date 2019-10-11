شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أسرى داعش يقومون بأعمال شغب بمخيم الهول السورى للهروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد معسكر الهول فى مدينة الحسكة السورية وهو المعسكر الذى يتجمع فيه عناصر تنظيم "داعش" من الجنسية السورية ونساء التنظيم من مختلف الجنسيات، إضرابات وأعمال شغب خلال الساعات الأخيرة.

ونشرت قوات سوريا الديمقراطية فيديو يبرز أعمال شغب يشهدها معسكر الهول فى الحسكة، مشيرا إلى أن عددا من نساء مسلحي "داعش" المعتقلات ومعهم بعض الشبان يحاولون افتعال حالة من الشغب داخل المخيم لإحداث ثغرة في المعسكر ليتمكنوا من الاستفادة منها في تنظيم عملية هروب، مستغلين نقصا في عدد الحراسات داخل المعسكر وفي محيطه بعد قيام قوات سوريا الديمقراطية بسحب عدد من مسلحيه باتجاه جبهات رأس العين وتل أبيض لمواجهة هجوم جيش الاحتلال التركى.

ويقع معسكر الهول فى ريف الحسكة الجنوبى الغربى على بعد نحو 10 كم من الحدود السورية العراقية