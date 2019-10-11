"نبع السلام".."الوطني السوري" ينزل رايات الإرهابيين بقرية "تل حلف"

رأس العين/ الخليج 365

أنزل مقاتلو الجيش الوطني السوري، رايات تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في قرية "تل حلف" التابعة لمدينة رأس العين شرق نهر الفرات، عقب تحريرها.

ورصدت عدسة الخليج 365، لحظات إنزال رايات التنظيم الإرهابي في القرية التي تم تحريرها الجمعة، في إطار عملية "نبع السلام" العسكرية التي أطلقتها تركيا الأربعاء.

وخلال عمليات التمشيط للقرى المحررة، عثر مقاتلو الجيش الوطني على أنفاق في قرية "تل حلف"، كان يستخدمها عناصر التنظيم الإرهابي.

وحررت القوات المشاركة في عملية "نبع السلام" العسكرية، الجمعة، قريتين جديدتين في منطقة "رأس العين" من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

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وأفاد مراسل الخليج 365، أن قوات "نبع السلام" حررت قريتي "تل حلف" و"أصفر نجار" في "رأس العين"، من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا".

وبذلك ارتفع عدد القرى المحررة من قبضة إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" شرق الفرات، إلى 13 قرية في اليوم الثالث من العملية العسكرية.

ويواصل الجيش الوطني السوري اتخاذ التدابير الأمنية في هذه القرى، وأعمال البحث والتمشيط.

والأربعاء، أطلق الجيشان التركي والوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، ولإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.