"نبع السلام".. استشهاد مقاتليْن اثنين من الجيش الوطني السوري

تل أبيض/ الخليج 365

استشهد مقاتلان من الجيش الوطني السوري، خلال اشتباكات مع الإرهابيين، شرق نهر الفرات، في عملية "نبع السلام" العسكرية التركية.

وأفادت مصادر من الجيش الوطني، الجمعة، للأناضول، أن أحد المقاتلين استشهد في اشتباكات عنيفة مع إرهابيي "ي ب ك، بي كا كا"، في منطقة تل أبيض، والآخر في منطقة رأس العين.

كما أسفرت الاشتباكات عن إصابة 9 من مقاتلي الجيش الوطني، في المنطقتين المذكورتين.

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والخميس، استشهد 4 مقاتلين من الجيش الوطني السوري، وأصيب 3 آخرون.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام"، لتطهيرالمنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.