استشهاد عسكريان تركيان في هجوم إرهابي في اعزاز السورية

غازي عنتاب/ الخليج 365
أفادت مصادر أمنية، الجمعة، أن عسكريين تركيين استشهدا في هجوم نفذه إرهابيون بقذائف هاون، مستهدفين قاعدة عسكرية بريف حلب شمالي سوريا.
وذكرت المصادر للأناضول، 3 جنود آخرين أصيبوا في الهجوم المذكور، والذي وقع في منطقة اعزاز، خارج نطاق عملية "نبع السلام" الجارية شرق نهر الفرات.
وتم إحضار جثماني الشهيدين إلى تركيا، الجمعة، قبل أن تقام مراسم توديعهما في مطار غازي عنتاب، ومن ثم إرسالهما إلى مسقط رأسيهما في ولايتي قونية وبيلاجيك.
وحضر مراسم الوداع والي غازي عنتاب، داوود غُل، ووالي كليس، رجب صوي تورك، ولفيف من المسؤولين والمعنيين.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع في بيان، استشهاد جندي تركي في الاشتباكات الدائرة مع إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" خلال عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات في سوريا.
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