إصابة مدنيين في هجوم إرهابي لـ"ي ب ك" على قضاء تركي

ماردين/ الخليج 365

أصيب عدد من المدنيين، الجمعة، جراء هجوم بقذائف هاون من قبل إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" على قضاء نصيبين بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن قذائف سقطت في مناطق مدنية في نصيبين، مصدرها الأراضي التي يحتلها تنظيم "ي ب ك" الإرهابي في سوريا.

Advertisements

وأكد إصابة عديد من المدنيين جراء القذائف، فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.