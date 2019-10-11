7 تعليمات على السياح الالتزام بها أثناء وجودهم في المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
نُشرت، اليوم (الجمعة)، لوائح وأنظمة التأشيرات السياحية التي بدأت المملكة في إصدارها مؤخراً للراغبين في زيارة المملكة من مختلف الجنسيات.
وتضمنت اللوائح شروط ومتطلبات الحصول على التأشيرة السياحية ورسومها وصلاحيتها وأنواعها وكافة التفاصيل المتعلقة بها.
وتُلزم اللائحة السائح عند وجوده في المملكة بعددٍ من الإجراءات منها: الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة، حمل الوثائق الثبوتية في كل الأوقات، عدم استغلال التأشيرة لغرض آخر غير الذي مُنح من أجله التأشيرة.
كما تضمنت التعليمات الواجب على السائح الالتزام بها؛ عدم أداء فريضة الحج، عدم أداء العمرة خلال موسم الحج، عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر، بالإضافة إلى الالتزام بصلاحية التأشيرة ومدة الإقامة المسموح بها.
وشددت اللائحة على أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالف وفق الأنظمة ذات العلاقة.
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