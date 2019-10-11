2000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني

صحيفة الخليج الالكترونية قالت قناة شبكة CNN: إن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” سوف ترسل 2000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني. وقالت المصادر للقناة إنه “من المتوقع أن تعلن “البنتاغون” عن نشر ما يصل إلى ألفي جندي أمريكي في الشرق الأوسط؛ لأن البحرية الأمريكية غير قادرة على إرسال حاملة طائرات حالياً لردع أي عدوان إيراني محتمل”. انشر الخبر :

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