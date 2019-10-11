“النيابة العامة”: الطفلة تحظى بعناية فائقة بـ “السعودية”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكّدت النيابة العامة أن الطفلة في المملكة العربية السعودية تحظى بعناية فائقة على جميع الأصعدة، وتتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها، وتُمنح الأولوية في الرعاية والعناية الحُقوقية.
جاء ذلك ضمن مشاركتها في “هاشتاق” اليوم العالمي للطفلة؛ حيث نشرت “إنفوجرافيك” توضيحياً عن أهداف نظام حماية الطفل.
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