قوات سوريا الديموقراطية تقول إن خمسة جهاديين فروا من سجن بعد قصف تركي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قوات سوريا الديموقراطية

قالت قوات سوريا الديموقراطية الجمعة إن خمسة معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية فروا من أحد السجون التي تديرها بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا.

وأفاد مسؤول إعلامي في قوات سوريا الديموقراطية أن المعتقلين الخمسة فروا من سجن "نفكور"، الواقع عند الأطراف الغربية لمدينة القامشلي. وأشار في الوقت نفسه إلى قذائف تتساقط "باستمرار" قرب سجن آخر يضم جهاديين في المدينة.