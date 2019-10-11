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ضبط أكثر من 3.9 مليون مخالف لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية

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© AP Photo / Hasan Jamali

القاهرة– سبوتنيك. فبحسب الموقع الرسمي للوزارة على "تويتر"، بلغ عدد المخالفين لنظام الإقامة 3 ملايين و116 ألفا و30 شخصا، في حين بلغ عدد المخالفين لنظام العمل 614 ألفا و54 شخصا، فضلا عن 258 ألفا و601 مخالف لنظام أمن الحدود.

وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، حتى نهاية يوم أمس الخميس، عن ضبط 68 ألفا و449 متسللا عبر الحدود، 45% منهم يمنيون، و52 % إثيوبيون، و3 % من جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 2830 شخصاً، لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج .

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، 4606 أشخاص، بينهم 1628 مواطناً سعوديا.

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