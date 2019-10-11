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© AP Photo / Hasan Jamali
وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، حتى نهاية يوم أمس الخميس، عن ضبط 68 ألفا و449 متسللا عبر الحدود، 45% منهم يمنيون، و52 % إثيوبيون، و3 % من جنسيات أخرى.
كما تم ضبط 2830 شخصاً، لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج السعودية.
وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، 4606 أشخاص، بينهم 1628 مواطناً سعوديا.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أكثر من 3.9 مليون مخالف لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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