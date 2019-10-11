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وأضاف المرتضى "عرضنا على مرتزقة العدوان اليمنيين عبر وساطة محلية صفقة تبادل لألفي أسير حرب من الطرفين كمرحلة أولى"، بحسب قناة "المسيرة".
وتابع "أكدنا للوساطة جهوزيتنا للتنفيذ خلال أسبوع إن كانوا جاهزين ونحن الآن بانتظار ردهم".
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، العميد يحيى سريع، قال إن عملية "نصر من الله" التي نفذتها الجماعة على محور نجران، على مدى أشهر، أسفرت عن أسر 2000 من القوات اليمنية والسعودية.
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وقال سريع، في مؤتمر صحفـي، قبل أيام، إن "إجمالي أسرى العدو في المرحلة الأولى نحو 2000".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تقدم عرضا جديدا بعد إعلانها أسر 2000 من القوات اليمنية والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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