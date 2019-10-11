وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن شكره وتقديره للسيسي ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام، حسبما أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية. وجدد السيسي تهنئته لأبي أحمد علي الجائزة، وخلال الاتصال أعرب الجانبان عن التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا. وصرح المتحدث بأن الاتصال تضمن التأكيد علي أهمية تجاوز أية معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة سعياً للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم. Advertisements وكان السيسى قد هنأ رئيس الوزراء الإثيوبى آبي أحمد على فوزه بجائزة نوبل للسلام، وقال السيسى على حسابه الرسمي بـ "فيسبوك": "فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوما للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية". وتابع الرئيس المصري، قائلا: "أتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات في القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة". ولعب آبي أحمد دورًا محوريًا بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدينية ورجال الدين، في إخماد الفتنة الناجمة عن تلك الأحداث وتحقيق مصالحة تاريخية في المنطقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل من آبي أحمد على تهنئة السيسي له بجائزة نوبل للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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