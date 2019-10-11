قيادة الأمن الداخلي في الشمال السوري تكشف تفاصيل التنسيق بين "داعش" والمخابرات التركية

وجاء في بيان القيادة العامة الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "بالتزامن مع تصعيد الهجمات العدوانية التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، الذي استغلته داعش لتحركاتها وعملها، انفجرت سيارة مفخخة مستهدفة مطعم الأومري الذي يقع في شارع منير حبيب بمدينة القامشلي، الذي كان يشهد تواجد المدنيين والصحفيين اللذين قدموا إلى مناطقنا لتغطية العدوان الحالي.

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وأضاف البيان "إننا في قوى الأمن الداخلي قد نبهنا سابقاً إلى أن المستفيد الأكبر لهذا العدوان هو التنظيم الإرهابيداعش، الذي يظهر على العيان أنه بدأ بزيادة تحركاته من بداية العدوان وإعادة تنظيم صفوفه لإحياء الفكر الإرهابي من جديد". Advertisements

وتابع "نؤكد أن قواتنا الأمنية تمكنت صباح اليوم من اعتقال خلايا نائمة لداعش في أحد الأحياء في مدينة القامشلي، تعمل على التنسيق مع الاستخبارات التركية وتزويدهم بالإحداثيات حول نقاط تمركز قواتنا".

وأوضح البيان أن "التفجير أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة، واستشهاد 3 مدنيين وما زالت فرق الطوارئ الإسعاف الخاصة بقواتنا تقوم بالبحث عن مصابين أو شهداء بين الركام".

وقتل شخص وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، في انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم في شارع "منير الحبيب" في مدينة القامشلي السورية.

وقال مصدر طبي في مشفى فرمان بالقامشلي، لوكالة "سبوتنيك"، "قتل شخص وأصيب 5 آخرون. والإصابات تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة".