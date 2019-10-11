شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: تعيين امرأة رئيسة للقضاء يؤكد التزامنا بالتغيير الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، إن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية كأول امرأة تتولى هذا المنصب فى تاريخ السودان، يأتى تأكيدا لالتزامنا تجاه تحقيق التغيير الشامل .

وكان مجلس السيادة فى السودان أعلن تسمية القاضية نعمات عبد الله، رئيسا لسلطة القضاء، والقاضى السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما.

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وأكد حمدوك، فى تعليق، اليوم الجمعة، على هذا القرار، أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام خطوة مهمة فى سبيل تحقيق العدالة فى السودان، مضيفا: "لا شك أننا دائما ننظر إلى المستقبل وكلنا أمل لتصبح شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة) واقعا نعيشه فى بلادنا العظيمة".